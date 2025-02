S W A T – Stagione 8 | data di uscita cast trama e tutto ciò che sappiamo

Leggi su Cinefilos.it

S.W.A.T. –8:diciò cheLa popolare serie procedurale d’azione della CBS S.W.A.T. doveva originariamente concludersi dopo la settima, ma il network ha invece deciso di rinnovarla per l’ottava. La serie, che ha debuttato nel 2017, vede protagonista Shemar Moore nei panni del sergente Hondo, un duro capo della squadra S.W.A.T. che è combattuto tra la protezione di coloro che provengono dalla sua comunità e il suo servizio nella polizia di Los Angeles. Basata sulla serie omonima degli anni ’70, S.W.A.T. si distingue dalle altre serie procedurali per l’aumento dell’azione diin.La vita della longeva serie procedurale è stata tutt’altro che tranquilla, e S.W.A.T. è stata cancellata per la prima volta dopo la sestanel 2022.