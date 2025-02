Thesocialpost.it - Ryanair, occhio alle nuove regole per bagagli e imbarchi. Cosa cambia e da quando

Leggi su Thesocialpost.it

Altre importanti novità in arrivo per i passeggeri, sia sul fronte deisia su quello delle carte d’imbarco. Nello specifico, a partire da maggio, si potrà continuare a portare gratuitamente a bordo dell’aereo una piccola borsa personale (ilo a mano), le cui dimensioni massime consentite sono 40 cm x 20 cm x 25 cm, che dovrà essere posizionata sotto il sedile di fronte. Ma se ilo a mano supera le dimensioni consentite, si rischia il pagamento di una multa al gate che può arrivare fino a 70 euro. Come spiega LaStampa, chi ha necessità di trasportare un secondoo a mano più grande (dimensioni massime: 55 cm x 40 cm x 20 cm) potrà acquistare l’opzione “priority boarding” per imbarcare una seconda valigia in cabina. Ma per trasportarepiù voluminosi è obbligatorio imbarcare il proprioo in stiva.