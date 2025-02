Rugby Sei Nazioni 2025 | inizia il raduno dell’Italia verso la sfida contro la Francia

Leggi su Sportface.it

Primo giorno di lavoro con il gruppo al completo per l’Ital, che nel pomeriggio di ieri a Roma ha cominciato ilin preparazione al matchla, in programma domenica 23 febbraio (ore 16.00) allo stadio Olimpico e valido per la terza giornata del Guinness Sei. In mattinata il gruppo si è diviso in reparti, con sedute di lavoro sul campo e successivamente in palestra. Nel pomeriggio, con gli arrivi di Capuozzo e Bertaccini, l’intera rosa a disposizione dello staff tecnico guidata da Gonzalo Quesada si è spostata sul campo del CPO Giulio Onesti, quartier generale azzurro nella Capitale.Riccardo Favretto – Foto Ettore Griffoni/IPA SportLe parole di Favretto in vista di Italia-Nella conferenza stampa di oggi era presente la seconda linea del Benetton, Riccardo Favretto: “Nel gruppo c’è un buon umore, frutto anche dei risultati raggiunti da Zebre e Benetton nello scorso fine settimana e della vittoriail Galles nella seconda giornata del torneo.