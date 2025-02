Liberoquotidiano.it - Rovinosa caduta del cameraman a "Che tempo che fa": ecco il video | Guarda

Di solito, in un programma televisivo, quello che preoccupa maggiormente è il crollo degli ascolti. Nel caso di “CheChe Fa” sul Nove, invece, ormai il pericolo numero 1 è laintesa nel senso fisico del termine di chi lavora in studio. Così, se qualche settimana fa era stato proprio il conduttore, Fabio Fazio, a rischiare un tonfo nella botola che muove gli schermi della sua postazione, salvato all'ultimo istante da uno degli assistenti in studio, questa volta è toccato ad uno deiche, riprendendo l'entrata del comico Nino Frassica (reduce dalla co-conduzione di Sanremo, ndr) e dovendo camminare all'indietro, è scivolato portando con sé a terra anche la pesante attrezzatura. Per fortuna, nulla di grave e, una volta accertate le condizioni del, il programma è andato avanti.