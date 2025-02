Quifinanza.it - Rottamazione o taglio dell’Irpef, le due ipotesi per il Fisco allo studio del Governo

Due strade per ilcorrono parallele nella maggioranza. La Lega punta dritta allaquinquies tentando anche la fuga in avanti con due disegni di legge già presentati in entrambi i rami del Parlamento. Gli alleati non avrebbero intenzione di mettersi di traverso, ma la coperta è corta e il dibattito interno alruota attorno alle priorità.Per Forza Italia la precedenza andrebbe data a una limatura dell’aliquota Irpef per i redditi dai 28mila ai 50mila euro. Un intervento che per il Carroccio non esclude il suo progetto di una pace fiscale rivolta a circa 10 milioni di italiani con cartelle pendenti, per un arco temporale di 10 anni.LaquinquiesIl segretario leghista Matteo Salvini, anche per questioni di consenso, non sembra disposto a rinunciare alla nuova, come dimostra l’ultima nota diffusa dalla Lega: “Il ceto medio si aiuta con ladelle cartelle: libererebbe dall’angoscia dell’Agenzia delle Entrate oltre 23 milioni di italiani.