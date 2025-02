Quotidiano.net - Rottamazione o Irpef. Sfida Lega-Forza Italia, ma mancano le coperture

Leggi su Quotidiano.net

delle cartelle" esattoriali. No: "Riduzione dell’aliquotadal 35 al 33% per i redditi fino a 60 mila euro". Sono le due proposte con cuisi contendono non solo l’intervento fiscale più efficace a sostegno dei redditi, ma insieme la base di consenso politico dei ceti medi e della piccola e media impresa. Se per gli azzurri il taglio delle aliquote costituisce una "priorità" indifferibile, oltre che una rivendicazione programmatica di lunga data, dal Carroccio replicano che si risolverebbe in una "mancetta" per una platea limitata di contribuenti rispetto al sollievo che otterrebbe un numero assai più cospicuo dini attraverso la. Un botta e risposta tra i due partner minoritari della coalizione rispetto al quale il partito della premier Giorgia Meloni rimane per ora cautamente sul davanzale.