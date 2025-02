Terzotemponapoli.com - Rosa Petrazzuolo: “Nel 3-5-2 ha ben figurato Raspadori”

, giornalista, ha pubblicato il suo editoriale su www.napolimagazine.com. Di seguito le parole da lei riportate.: “Napoli alle prese con vari infortuni”Così la giornalista: “Rallentare non significa fermarsi. Prendiamo la rincorsa per tornare a correre tutti insieme”. In questa frase di Politano, scritta su Instagram dopo il pareggio contro la Lazio c’è la sintesi del momento attuale del Napoli. Gli azzurri sono alle prese con vari infortuni che hanno costretto mister Conte a trovare nuove soluzioni per superare gli ostacoli e restare competitivi. “Siamo duri a morire”, ha detto l’allenatore azzurro commentando la prestazione dei suoi uomini all’Olimpico. In questo stadio la squadra partenopea dopo essere riuscita a rimontare la Lazio, ha incassato il gol del pareggio all’87esimo, vedendosi sfumare la vittoria tra le dita.