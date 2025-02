Inter-news.it - Romano: «L’Inter ha cercato Khusanov! Una certezza in estate»

Fabrizioè ospite questa sera del programma su Twitch Viva el Futbol. L’uomo del mercato calcistico ha dato un retroscena sul mese di gennaio del. DIFENSORE – Abdukodirè il difensore acquistato dal Manchester City a gennaio per rinforzare il reparto di Pep Guardiola. Il giocatore è un classe 2004 dell’Uzbekistan arrivato dalla Ligue 1, precisamente dal Lens per 40 milioni di euro. Una cifra folle per il mercato invernale e impossibile da pareggiare per le altre squadre, specialmente quelle italiane.lo ha provato sulla propria pelle ed a testimoniarlo è stato proprio Fabriziosu Viva el Futbol.-Inter, il retroscena di FabrizioRETROSCENA – Fabrizioinfatti ha detto: «a gennaio ha fatto un pensiero percercandolo per l’