Romamania | la Roma B funziona in trasferta ma contro il Porto serve ben altro|Primapagina

2025-02-17 10:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com:Getty e Calciomercato.com Gabriele Conflitti 16 minuti fa Dalladi Parma la squadra di Ranieri esce con 3 punti e la consapevolezza di aver portato innestili durante il mercato invernale. Nulla di trascendentale, per carità, ma Nelsson e Gourna-Douath si stanno dimostrando valide alternative allo zero messo a disposizione di De Rossi, Juric e Ranieri fino alla sessione di gennaio.Salah-Eddine ha sfiorato la rete all’esordio, vedendosi dire no da Suzuki, tirato a lucido per l’occasione malgrado un rendimento fin qui eufemisticamente rivedibile.