Roma: Silvestri (M5s), a Quarticciolo serve riqualificazione e non commissariamento

Il quartieredi“ha bisogno di politiche diche lo sottraggano alla criminalita’” e per questo “sono contro ilperche’ sono contro le misure che ragionano solo sulle emergenze”.Lo dichiara in una nota Francesco, deputato del Movimento 5 stelle.“Per fare questo bisogna tener conto di tutte le reti sociali che fino a oggi hanno combattuto da sole e che ora vengono escluse da ogni ragionamento – aggiunge -. Parliamo di un quartiere che ha chiare emergenze socio-sanitarie e un numero impressionante di dispersione scolastica. Si dovrebbe, ad esempio, potenziare il consultorio locale per farlo funzionare tutta la settimana; cosi’ come si dovrebbe potenziare il terzo settore.Ci sono tante proposte che il Movimento 5 Stelle ha fatto.