Romadailynews.it - Roma: Santori-Politi-Valeriani (Lega), calano incidenti stradali grazie a lavoro Salvini

Il calo deglicon il dimezzamento di quelli mortali registrato dalla polizia locale dia gennaio, rispetto agli stessi giorni del 2024, “e’ un risultato che premia l’impegno e ilcompiuto dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti guidato dal Matteo”.Lo dichiarano in una nota i consiglieri dellain Campidoglio Fabrizioe Maurizioinsieme ad Angelo, coordinatore dellae Provincia.“Ma non basta: e’ soprattuttoai fondi del Piano nazionale della sicurezza stradale, messi in campo ancora una volta ministero delle infrastrutture e trasporti – proseguono -, che aproseguono gli interventi con 4,3 milioni di euro a disposizione per mettere in sicurezza i cosiddetti ‘black point’, cioe’ gli incroci particolarmente pericolosi per tutti gli utenti della strada, e soprattutto per i pedoni.