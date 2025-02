Romadailynews.it - Roma: rapina a mano armata in villa del patron di Mondo Convenienza, portati via soldi e orologi

Leggi su Romadailynews.it

Assalto alladi Giovan Battista Carosi proprietario di. Un gruppo di sei malviventi, ieri sera poco prima delle 22, con volto travisato e armati di pistola, sono entrati nellaa Civitavecchia.L’imprenditore era in casa insieme ad un’altra persona e, sotto la minaccia dell’arma, ha dovuto consegnare circa 50mila euro in contanti. Inoltre i malviventi hanno smurato una cassaforte contenente due Rolex d’oro e hanno portato via anche oggetti di pregio e argenteria per un valore ancora da quantificare.I due sono stati rinchiusi in una stanza mentre itori sono fuggiti. Del caso se ne stanno occupando gli agenti della questura die la pista battuta e’ quella di una banda dell’est Europa.Agenzia Nova