Roma, Ranieri concede un giorno di riposo: non preoccupa Mancini

Lacontinua la sua marcia in campionato con un’altra vittoria in trasferta, la terza consecutiva lontano dall’Olimpico. A decidere la sfida contro il Parma è stata una splendida punizione di Matias Soulé al 33’, un gol che ha permesso ai giallorossi di archiviare la pratica contro la squadra di Pecchia e proiettarsi subito alla sfida di giovedì contro il Porto, nel ritorno del playoff di Europa League.Le condizioni dei giocatori Claudioha scelto un ampio turnover per preservare le energie dei titolari in vista della terza partita in una settimana. Tra le scelte più significative, il tecnico ha preferito non rischiare Mats Hummels (terza esclusione consecutiva per il tedesco), lasciandolo in panchina per tutto il match in modo da averlo al massimo della forma per la sfida di giovedì.