Romadailynews.it - Roma: protesta “tir lumaca” sul raccordo e al ministero tra clacson e traffico rallentato

Dopo i trattori, sul Grandeanulare diarrivano i tir che, con una marcia “lenta” o meglio, a “passo di”, questa mattina hanno fatto sentire tutto il peso della loro. L’obiettivo raggiunto era quello di portare almeno un delegazione di camion davanti al ministeri dei Trasporti e far sentire i loroe la loro voce. “Ormai le motivazioni della nostra– afferma Maurizio Longo, segretario generale di Trasportounito che ha organizzato la manifestazione – sono purtroppo note da anni e altrettanto nota e’ la sottovalutazione da parte del Governo di un eventuale blocco delle aziende di autotrasporto, alle prese con norme non rispettate, con tempi di pagamento folli, e piu’ di recente con una cronica impossibilita’ di trovare autisti”. Per questo e’ stata messa in strada oggi, un manifestazione articolata in tre diverse fasi che hanno visto in primis il concentramento di 33 motrici presso l’area parcheggio di via Gigli in zona Saxa Rubra.