Roma protesta degli autotrasportatori | Manifestazione senza criticità

, 17 febbraio 2025 – Nella mattina odierna, dalle ore 8:00 circa fino alle ore 14:00 circa, nella Capitale si è svolta lapreavvisata dalla sigla “Trasporto unito” per rivendicare i diritti del settore.Nel dettaglio, lasi è articolata in tre diverse fasi che hanno visto in primis il concentramento di 33 motrici presso l’area parcheggio di via Gigli in zona Saxa Rubra. Quindi, dal predetto sito, una componente di cinque motrici si è diretta in piazzale di Porta Pia, raggiungendo simbolicamente la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.Da ultimo, la restante quota di motrici, circa 30, si è invece spostata dall’area di Saxa Rubra alla volta del Palazzetto dello sport, la cui meta è stata raggiunta dopo un tragitto rallentato che ha interessato la grande viabilità extraurbana e, in particolare, il grande raccordo anulare.