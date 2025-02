Sololaroma.it - Roma-Porto, probabili formazioni: sorpresa Celik, Dybala dal 1?

Archiviata la vittoria per 1-0 con il Parma, per laè già tempo di pensare al futuro. I giallorossi hanno messo in cascina 3 punti pesanti con una vera e propria prova di forza, tenendo il risultato dopo la rete da cineteca su punizione di Matias Soulé. Il focus si sposta ora sull’Europa League, una competizione che va onorata fino all’ultimo secondo. L’obiettivo è quello di strappare il pass per gli ottavi di finale. I capitolini dovranno iniziare domani a preparare la gara con il, in programma giovedì 20 febbraio alle 18:45 allo stadio Olimpico. Una partita da dentro o fuori, contro un cliente ostico.Claudio Ranieri è consapevole che il risvolto di questo finale di stagione passi dalla partita con i Dragoes. La squadra arriva a questo confronto con il morale alle stelle, forte di 3 vittorie consecutive in trasferta in Serie A.