Sololaroma.it - Roma-Porto, chiusi i settori 48 e 49 della Curva Nord: assegnati i nuovi posti

Leggi su Sololaroma.it

La classifica resta complicata e la rimonta proibitiva, ma il campionato comincia finalmente a sorridere alla. 17 punti conquistati nelle 7 gare disputate in Serie A nel 2025 e nessuna sconfitta, con davanti un calendario, tra seconda metà di febbraio e marzo, decisamente favorevole. Fiducia questa utile anche ad affrontare la gara di ritorno del play-off di Europa League contro il, una vera e propria “finale”, visto l’1-1 del Do Dragao, che può spalancare ai giallorossi le porte degli ottavi contro una tra Lazio e Athletic Bilbao.Già qualche giorno fa era stata annunciata la parziale chiusura, sanzione commisurata dalla UEFA in seguito ai disordini durante la gara interna contro l’Eintracht Francoforte. Iinterdetti al pubblico saranno il 48 e il 49, che non vedranno dunque alcuno spettatore al seguito, rendendo chiaramente necessaria la ricollocazione di tutti quei tifosi che avevano il biglietto proprio lì.