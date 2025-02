Secoloditalia.it - Roma, poliziotta salva un uomo colpito da infarto: il malore durante l’allenamento in palestra

Leggi su Secoloditalia.it

Unè statoto da unanon in servizio mentre manifestava i sintomi di unche lo avevain una, nei pressi della stazione metro Cipro di. Angela, questo il nome della donna che ha evitato la tragedia, ha notato il pericolo e s’è messa subito in azione. L’agente stava facendo esercizio fisico quando ha visto l’accasciarsi sul pavimento vicino ai tapis roulant, capendo che qualcosa di grave stava accadendo: si è precipitata verso il malcapitato che ormai si trovava in stato di incoscienza, posizionandolo supino a terra e dopo aver fatto allontanare tutti i presenti dalla sala pesi ha iniziato la manovra ‘Guardare, ascoltare, sentire’ (Gas) per ilmento dell’.Dopo aver avvicinato l’orecchio al suo naso e alla sua bocca, provando a recepire i movimenti del torace e di captare la pressione dell’aria delle sue guance, ha poi compreso che l’era vittima di un arresto cardiaco.