Roma | Pd Campidoglio riprendono incontri tematici con la cittadinanza

Pd Campidoglio, riprendono incontri tematici con la cittadinanza

Con il nuovo anno “proseguono glicon la, un’importante occasione di confronto e dialogo sui temi chiave per il futuro della Capitale, voluti dal gruppo del Partito democratico in. I primi appuntamenti programmati si terranno oggi, 17 febbraio e lunedi’ 24, dalle 15:30 alle 18 presso la sala riunioni di via della Greca”.E’ quanto si legge in una nota del Partito democratico del.“Giovani, cultura, urbanistica, mobilita’, scuola, lavori pubblici e molto altro saranno al centro del dibattito, insieme ai consiglieri capitolini del Partito Democratico, al Pd, alle associazioni di categoria e alle cittadine e cittadini”, prosegue la nota.“Questi– spiega la capogruppo del Pd in Assemblea capitolina, Valeria Baglio – rappresenteranno un vero laboratorio di idee e progetti, dove ogni voce avra’ spazio.