Roma: maxi operazione contro pedopornografia online, arrestati 7 uomini

Sono stati scoperti con un’ingente quantita’ di materiale pedopornografico. In un caso, si parla di oltre 150 mila file collezionati e catalogati da piu’ di 10 anni. Per questo 7, di eta’ compresa tra i 50 e i 60 anni e residenti ae provincia, sono statidalla polizia di Stato nell’ambito dell’“Progress day”, con l’accusa di detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico.Tra gli indagati figurano operai, tecnici informatici presso un noto ospedale, un impiegato di un istituto bancario della Capitale, un volontario presso una casa famiglia e un ex amministratore di condominio.Quest’ultimo, in particolare, era stato trovato in possesso di oltre 150 mila file, collezionati e catalogati da oltre 10 anni. L’attivita’ di indagine, condotta anche sotto copertura dagli operatori della polizia postale, ha permesso di risalire agli indirizzi Ip, localizzando i dispositivi contenenti materiale pedopornografico.