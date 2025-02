Romadailynews.it - Roma: in Citta’ metropolitana celebrata la giornata nazionale del gatto

Il 17 febbraio in Italia si celebra ladele ladi, in collaborazione con l’assessorato Ambiente di, con Enpa, Lndc e la Garante degli animali di, ha organizzato un evento pubblico dedicato all’animale e a tutti coloro che ogni giorno si dedicano alla sua tutela. L’iniziativa, realizzata all’Atlantico di, ha dato spazio alle tante associazioni e organizzazioni no profit che si occupano di recupero, cura e adozione di questi animali, svolgendo un ruolo fondamentale a supporto dei gattili pubblici e delle strutture veterinarie e nella gestione delle colonie, circa 600, che si trovano in tutta la. Con Lav scuola e’ stato allestito uno spazio dedicato ai ragazzi, con lezioni formative incentrate su caratteristiche e abitudini del, e uno “spazio del cuore” dedicato alle adozioni, gestito dalle referenti di colonia in collaborazione con Enpa e Lndc.