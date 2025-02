Sololaroma.it - Roma, il debutto di Salah-Eddine: il vice Angelino tra luci ed ombre

Reduce dalla vittoria per 1-0 con il Parma, lasembra essere rimasta sulla giusta strada. I giallorossi hanno centrato un altro importante successo fuori dalle mura amiche, lì dove hanno sempre faticato nell’arco di questa stagione. Il focus si sposta ora sull’Europa League, una competizione da onorare. L’obiettivo è quello di passare il turno, approdando in quegli ottavi di finale che darebbero prestigio a questo finale di annata. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini dovranno prima mettere al tappeto il Porto, nella gara in programma giovedì 20 febbraio alle 18:45 allo stadio Olimpico. Una partita estremamente delicata, contro un cliente ostico.Claudio Ranieri può trarre diversi aspetti positivi dalla trasferta del Tardini, con uno sguardo ad alcuni singoli che hanno giocato meno nelle ultime uscite.