Roma ha un infarto mentre si allena | salvato da una poliziotta fuori servizio

, 17 febbraio 2025 – È stato colto da un arresto cardiacosi stavando in palestra, nei pressi della stazione metro Cipro, ma è stato subito soccorso da unalibera dalche si è trovata “al posto giusto nel momento giusto” ed ha evitato una tragedia.Si chiama Angela l’Agente della Polizia di Stato inpresso l’U.P.G.S.P. della Questura che martedì scorso, “smontante” dal turno mattutino, aveva deciso di trascorrere il pomeriggio libero in palestra.Il suo “occhio da” non l’ha tradita anche durante l’mento.era intenta nei suoi esercizi, il suo sguardo ha catturato il frame in cui l’uomo, colto da un malore, si accasciava a terra nei pressi del tapis roulant. In quel momento Angela ha capito che non c’era da perdere neanche un minuto.