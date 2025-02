Sololaroma.it - Roma fatale a Pecchia, dalle polemiche all’esonero: “Arbitraggio a senso unico”

Leggi su Sololaroma.it

Come finirà una delle stagioni più travagliate di sempre per lalo scopriremo, ma nessuno potrà non riconoscere l’ennesimo mezzo miracolo che Ranieri sta mettendo in piedi. In campionato sono 3 le vittorie di fila in trasferta, laddove la squadra ha faticato tantissimo nel 2024, ed ora la classifica, benché rimanga non felice, legittima a sperare in una rimonta per le zone nobili della classifica. Ora testa al Porto nel ritorno del play-off di Europa League, ma chi invece se la passa decisamente male è Fabio, battuto proprio questo weekend da Sir Claudio.Trattasi della quarta sconfitta consecutiva per il Parma, che nelle ultime 11 partite ha collezionato appena 5 punti (vittoria col Monza e pareggi con Torino e Venezia) ed occupa il terz’ultimo posto della classifica con 20 punti.