Roma | controlli al Laurentino 38 e alla Cecchignola 4 denunce

I carabinieri della stazionedi, con il supporto degli altri militari della compagnia Eur, dei Forestali, dell’ottavo Reggimento Lazio, del Nucleo radiomobile die del Nil, hanno effettuato un ampio servizio di controllo del territorio nel quartiere38, finalizzatoprevenzione erepressione della microcriminalita’ e degrado urbano. Nel corso delle verifiche, in distinte operazioni, i carabinieri hanno denunciato 4 persone. Nel dettaglio, due sono state trovate in possesso di coltelli a serramanico. Un 68enne di, invece, e’ stato denunciato poiche’ la sua abitazione e’ risultatacciata abusivamenterete di distribuzione dell’energia elettrica. Un 54enne, infine, e’ stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale per non essersi fermato all’alt intimato da una pattuglia e per aver abbandonato la vettura continuando la fuga a piedi, prima di essere bloccato dai militari.