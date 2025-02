Romadailynews.it - Roma: controlli a Prima Porta e Labaro, 1 persona arrestata e 25 denunciate



E’ di unae 25 denunciata il bilancio deisvolti dai carabinieri nell’area di, a. Nel corso delle operazioni, volte a garantire prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalita’ diffusa e degrado urbano, nonche’ la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e la salute dei consumatori, i militari della compagnia diCassia hanno identificato in totale 305 persone e controllati 103 veicoli, 8 esercizi commerciali e 3 cantieri edili. In particolare, i militarihanno arrestato in flagranza di reato, per resistenza a pubblico ufficiale, un uomo di 33 anni romeno.Quest’ultimo, alla guida della propria auto, dopo aver effettuato un pericolosissimo sorpasso contno, non si e’ fermato all’alt intimato dai militari e si e’ dato alla fuga.