Roma, Caressa sui Friedkin: "Devono tenere conto della storia"

La vittoria per 1-0 con il Parma è passata in archivio e per laè già tempo di pensare al futuro. I giallorossi hanno raggiunto il terzo successo consecutivo lontano dalle mura amiche e si possono proiettare con fiducia al prossimo impegno internazionale. Già, perché sullo sfondo c’è un’Europa League da onorare, con gli ottavi di finale che vanno raggiunti senza se e senza ma. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini dovranno prima mettere al tappeto il Porto, più nello specifico giovedì 20 febbraio alle 18:45 allo stadio Olimpico. Un cliente ostico, in una partita che vale di fatto come dentro o fuori.La Coppa UEFA è una competizione tanto cara ai, che stanno pensando dietro le quinte a presente e futuro del club, specialmente per quanto concerne chi sostituirà Claudio Ranieri il prossimo anno.