Roma autotrasportatori in protesta | traffico rallentato sul Gra

, 17 febbraio 2025 –lungo la carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare diper la manifestazione degli. Il corteo composto da circa 35 motrici, come comunicato dalla Questura e dalla Prefettura di, sta transitando lungo la corsia esterna del GRA dopo esser partito dallo svincolo della Flaminia per poi uscire dallo svincolo Pontina in direzioneCentro. Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono impegnate per la gestione della viabilità e per garantire agli utenti la transitabilità dell’arteria indirizzando ilnelle corsie libere.