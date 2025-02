Romadailynews.it - Roma: arresto cardiaco in palestra, salvato da una poliziotta libera dal servizio

E’ stato colto da unmentre si stava allenando in, nei pressi della stazione Cipro della Metro A, ma e’ stato subito soccorso da unadalche si e’ trovata al posto giusto nel momento giusto e ha evitato una tragedia.Si chiama Angela, l’agente della polizia di Stato che martedi’ scorso, a termine del turno mattutino, aveva deciso di trascorrere il pomeriggio libero in.Cosi’, mentre era intenta nei suoi esercizi, con lo sguardo ha catturato il momento in cui l’uomo, colto da un malore, si accasciava a terra nei pressi del tapis roulant. In quel momento Angela si e’ precipitata dall’uomo, ormai in stato di incoscienza, e lo ha posizionato supino a terra.Poi, dopo aver fatto allontanare gli altri ospiti presenti nella sala pesi, con sangue freddo, ha iniziato la manovra Gas (Guardare, ascoltare, sentire) e dopo aver avvicinato l’orecchio al naso e alla bocca dell’uomo, cercando di osservarne i movimenti del torace e di captare la pressione dell’aria delle sue guance, ha capito che l’uomo era in stato di