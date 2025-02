Tvplay.it - Roma, annuncio e firma: salti di gioia per i tifosi

La vittoria di misura dellasul Parma è anche l’occasione per un’altra notizia importante, che ricevono ie riguarda ladell’apprezzato calciatore.Una rete di Matias Soulé contro un Parma in 10 uomini per la maggior parte del match di Serie A consente alladi acciuffare tre punti importanti per il treno Europa, sul quale salire in classifica. La formazione giallorossa guidata da mister Claudio Ranieri prova a risalire la china, dopo un complicato inizio di stagione, che non ha permesso alla squadra di stare al passo con le dirette concorrenti per i primi posti.diper i(LaPresse) – tvplay Ciononostante si individuano i calciatori sui quali si punterà ancora per il progetto, che sicuramente subirà un cambiamento importante dall’estate in avanti, a cominciare dal reparto tecnico che dirigerà la squadra.