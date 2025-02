Sololaroma.it - Roma, Alberto De Rossi: “Seconde squadre per far crescere i giovani”

Dopo una 19 anni passati sulla panchina della Primavera,Deè diventato il responsabile del settorele della. Ai microfoni del Messaggero, l’ex tecnico ha parlato dei problemi delleli in Italia: “C’è sempre meno rapporto palla-ragazzo. Quando si andava per strada si giocava a calcio tante ore, adesso non è più così. Noi addetti ai lavori dovremo riproporlo. Poi, probabilmente, vedremo i risultati tra 10 anni“. Deha poi proseguito: “L’aspetto ludico è sempre un passo indietro rispetto al risultato. Questa è un mentalità che ci crea qualche problema. La mentalità italiana è di vincere la partita. Come si cambia la mentalità? Mettendo al vertice gente che ha fatto calcio per passione. Non burocrati“. Sul perché i talenti nelleli non riescono a confermarsi in Serie A: “Perché il divario tra la Primavera e e la Prima squadra è enorme.