Roma 25enne trovata morta in casa | oggi l’autopsia

, 17 febbraio 2025 – E’ prevista persul corpo di Camilla Sanvoisin, lafiglia del produttore televisivo Axel Egon Sanvoisinall’alba di giovedì scorso adel compagno, 35enne, alla Giustiniana, zona nord della Capitale.La ragazza, deceduta per arresto cardio circolatorio, sarebbea causa di una overdose. Per questo saranno fondamentali anche i risultati degli esami tossicologici: nell’abitazione infatti i poliziotti hanno trovato diversi flaconi di metadone, oltre il limite prescritto dal Serd, e lo stesso 35enne ha riferito che entrambi avevano assunto droga la sera prima. L’ipotesi di chi indaga al momento è che a uccidere lapossa essere stata una dose fatale di eroina, magari ‘tagliata’ male.Per la detenzione della droga il 35enne è stato arrestato e poi rimesso in libertà dal giudice.