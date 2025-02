Lanazione.it - Roghi nelle aziende, la guerra delle grucce non accenna a placarsi

Prato, 17 febbraio 2025 – Incendi dolosi, intimidazioni, minacce, perfino tentati omicidi. Unafra bande che va avanti da anni all’interno del ricco mercato. La lotta per la gestione del mercato e per punire chi non “obbedisce” alle regole imposte dalle due fazioni, va avanti da anni nel territorio pratese con mezzi spesso violenti che ricordano quelli mafiosi. L’allarme è stato lanciato più volte e i due incendi scoppiati ieri mattina in duedi logistica, una in via dei Confini e l’altra in via Copernico a Seano – a cui poi si è aggiunto un terzo rogo del tutto simile in un’altra ditta di logistica a Campi Bisenzio – fa pensare che laè ancora in atto e non sia per nulla sopita. Chi si ribella viene punito. Lo sanno bene gli investigatori – suiindagano squadra mobile e carabinieri – che da anni seguono la pista della “racket” su cui ha acceso un faro la Direzione distrettuale antimafia di Firenze.