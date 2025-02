Superguidatv.it - “Rocky – Il Musical”, intervista a Giulia Ottonello: “In Adriana mi ci rivedo molto. Amici è stato il mio ballo delle debuttanti. Tale e Quale Show? Sarebbe una bella scommessa”

Leggi su Superguidatv.it

Ha vintonel 2002 e da allora si è dedicata al teatro.nel, in scena prima a Roma al Teatro Brancaccio e a marzo a Cosenza, Bologna e Napoli (qui tutte le info). E’ proprio lei ad affiancare Pierpaolo Pretelli, da poco diventato padre del piccolo Kian. Pernon è la prima esperienza nel. Ormai per l’ex vincitrice diil teatro è diventato una seconda casa e l’ha aiutata nel corso degli anni a “guarire” dalla timidezza.Noi di SuperGuida TV l’abbiamo videota in esclusiva.ci ha parlato di questa avventura teatrale: “Il progetto èfirmato da Sylvester Stallone insieme ad altri collaboratori. E’ la prima volta che questoarriva anche in Italia. Sono una grande fan diBalboa e quando sono stata contattata per l’audizione per il ruolo disono rimasta senza parole.