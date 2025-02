Lidentita.it - Rock Jazz e dintorni a Torino: Seeyousound e Uri Caine Trio

Leggi su Lidentita.it

GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA SETTIMANA Lunedi. All’auditorium del Lingotto 2 concerti consecutivi per Claudio Baglioni (il primo è andato in scena domenica 16). Martedì. Per Vitamineall’ospedale Sant’Anna, omaggio a Pino Daniele a cura del chitarrista Max Gallo accompagnato dalla figlia Mirella. Mercoledì. All’osteria Rabezzana musica argentina con Miguel e Lautaro Acosta. Al Capolinea 8 si esibisce .e UriL'Identità.