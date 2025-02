Laspunta.it - Rocca di Papa: sui boschi il sindaco Calcagni ha criticato i predecessori, per fare, poi, lo stesso

Qualcuno si è stupito per il fatto che ildidisia statodai manifestanti lo scorso sabato in occasione della manifestazione contro le modalità dei tagli deie contro la mancanza di controlli da parte del Parco dei Castelli.IlMassimilianoManifestazione indetta dal Comitato Protezionedei Colli Albani e terminata con un presidio davanti alla sede del Parco dei Castelli, Villa Barattolo, dove hanno preso la parola i cittadini e tra questi anche ildidi.Proprio le parole deldidi Pappa, Massimiliano, hanno provocato in alcuni ilarità in altri dissenso. Il motivo tra l’altro non sarebbe neanche difficile da capire. Basta tornare al 23 maggio del 2023.Ecco come si presentava Monte Cavo in questi mesiSiamo in campagna elettorale.