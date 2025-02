Metropolitanmagazine.it - Robert Pattinson aggiorna sulle riprese di The Batman 2 e su quando inizieranno

The2 ha incontrato numerosi ritardi durante il suo sviluppo, facendosi attendere dai fan che non vedono l’ora di continuare laEpic Crime Saga di Matt Reeves. Tuttavia, la starafferma che il piano è di iniziare lenel prossimo futuro. Alla première del suo nuovo film, Mickey 17 di Bong Joon-ho, l’attore ha parlato con Deadline e gli è stato chiesto di fornirementi sul prossimo film digli è stato domandatogirerà il secondo film nei panni del Crociato Incappucciato,ha parlato di una finestra temporale per la fine del 2025, ma non ha specificato nulla di più. “Alla fine dell’anno“, ha detto.All’attore è stato anche chiesto della trama del sequel, e ovviamente non ha condiviso nulla. “È bello, comunque“, ha detto.