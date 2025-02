Ilgiorno.it - Rivive il laghetto al Bosco delle Querce

Ildeldi Seveso è finalmente tornato a splendere grazie a un importante intervento di manutenzione. L’operazione, coordinata dall’Ufficio Ecologia del Comune, si è svolta in due fasi. La prima, lo scorso novembre, ha visto lo svuotamento del- 800 metri cubi di acqua - con l’aiuto dei volontari della Protezione civile di Seveso e la rimozione di detriti e rifiuti, in particolare plastica e carta, da parte degli operatori forestali di Ersaf. La seconda fase dell’intervento ha previsto la riqualificazione dell’impianto elettrico, la sostituzionelampade Uv e la pulizia dei filtri (operazione che sarà ripetuta periodicamente nei prossimi mesi). Inoltre, dal 2025 l’impianto idrico funzionerà 24 ore su 24, garantendo in questo modo un ricircolo costante e una migliore ossigenazione dell’acqua.