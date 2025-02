Liberoquotidiano.it - "Rivendico il diritto della politica di governare": Meloni, bordata contro le toghe rosse

Non arretra di un millimetro, Giorgia. E ribadisce i suoi obiettivi. "Il governo è determinato a portare avanti il protocollo Italia-Albania: siamo determinati a trovare una soluzione ad ogni ostacolo che appare". Così il premier alla Conferenza dei prefetti e dei questori. Si andrà avanti "non solo perché crediamo nel protocollo ma anche perché rivendichiamo ildie il doveredi assumersi le responsabilità" e "sui flussi migratori l'indicazione dalla maggioranza dei cittadini molto chiara: ci chiedono di fermare immigrazione illegale che produce insicurezza mancata integrazione e prima nemica immigrazione illegale".va dritta al punto: non si farà fermare dalla magistratura rossa. Il presidente del Consiglio ha poi aggiunto: "Occorre anticipare l'entrata in vigore di quanto previsto dal Patto di immigrazione e asilo sulla definizione di Paesi sicuri".