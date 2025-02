Ritiro da tutti i supermercati Coop e Carrefour richiamano il prodotto alimentare

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il fatto segnala il dal mercato di due prodotti alimentari presenti sugli scaffali della catena. Si tratta di polpette a marchio Amadori con un problema di etichettatura e pasta di Gragnano IGP FiorFiore con possibili corpi estranei. Nel primo caso, Amadori ha richiamato diversi lotti di polpettine Gran Gusto perché l'etichetta è incompleta: mancano infatti la lista degli ingredienti, gli allergeni e altre informazioni legali. Il in questione è venduto in confezioni da 240 grammi, appartenenti ai lotti 5055072116 con scadenza 13/02/2025 e 14/02/2025, 5410782116 con scadenza 14/02/2025 e 15/02/2025, 5825302116 con scadenza 15/02/2025 e 16/02/2025, e 5226012116 con scadenza 16/02/2025 e 17/02/2025.