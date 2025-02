Zonawrestling.net - RISULTATI: AWS Sunday Night Cosmos 15.02.2025 (Nuovo Titolo AWS)

dello Show andato in scena lo scorso Sabato a Portile (MO);AWSSabato 15 Febbraio – Portile (MO)Ciak Burton batte Sam Della ValleCampione Televisivo del Titano AWSWalter Ego batte Jacob (c) e diventaCampione!!!Templare* batte Mercenario*Campione Internazionale del Titano AWS (Decision Match)Rocco Garzya batte Lello Boy Jones e diventa Primo Campione!!!Giant Warrior batte Alex CavialeSean batte Zodiac w/Trucker per SqualificaCampione New Hit del Titano AWSMosquito (c) batte Trucker w/Zodiac per Squalifica, Mosquito mantiene ilTitle Vs Career Match for Campione del Titano AWSZar Career batte Conte McStevenson Title (c) e diventaCampione!!!*Al debutto