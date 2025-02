Ilrestodelcarlino.it - Ristopro a lungo in difficoltà. Sant’Antimo detta legge

FABRIANO6368FABRIANO: Pierotti 23, Gnecchi 5, Dri 7, Carta 3, Molinaro 8; Pisano 3, Romagnoli ne, Centanni ne, Ottoni ne, Scanzi 4, Hadzic 10, Scandiuzzi. All. Niccolai: Lucas 2, Rota 14, Jurcek 14, Lenti 14, Ruggiero 8; Spinelli ne, Spernanzoni ne, Spizzichini 7, Berra 2, Mehmedoviq 6. All. Gandini Arbitri: Silvestri di Roma e Valletta di Montesilvano (Pe) Parziali: 11-15 20-37 44-54 63-68 Quello che di fatto era uno scontro diretto in chiave play-in tra due quintetti a pari classifica va alche vince con merito al PalaChemiba contro unaine con pessime percentuali offensive per metà gara. Finisce 63-68 nonostante una orgogliosa rimonta. Al via coach Niccolai presenta come previsto nei 12 il nuovo acquisto Hadzic, arrivato in settimana dal Chieti, che però parte seduto: alla fine segnerà comunque 10 punti in 27 minuti sul parquet.