Liberoquotidiano.it - "Rispetto per le leggende!". Elodie sbrocca, ma... una rovinosa figuraccia su Giorgia

Ogni santa volta che viene calata la serranda sul Festival di Sanremo – cascasse il mondo – la colpa per questa o quella presunta ingiustizia ricade sulla sala stampa. Mahmood batte Ultimo al fotofinish? Colpa della sala stampa. Angelina svernicia Geolier a un passo dal trionfo? Sempre loro, i giornalisti. Morgan manda affanzum Bugo e quello fugge dall'Ariston? I pennivendoli c'entrano di sicuro. E vabbè. Il caso di quest'anno è il seguente: “Che vergogna!non è finita neppure nel barrage finale a cinque! E nemmeno Achille Lauro! I giornalisti non capiscono una fava! Maledetti!”. E tu vorresti spiegargli che no, non è davvero così ma, vuoi mettere, a qualcuno bisogna pur dare la colpa e signorotti della sala stampa sono un bersaglio perfetto. Se poi all'incazzatura del pubblico si somma quella degli artisti, il gioco è fatto.