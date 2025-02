Lanazione.it - Risorse per la sicurezza, lo scontro si inasprisce. “Aumentiamo l’impegno”

Montecatini Terme, 17 febbraio 2025 – I gruppi consiliari di maggioranza replicano alla Lega sugli investimenti per lainseriti nel bilancio di previsione 2025-2027, dopo le critiche sollevate dai consiglieri del Carroccio Luca Baroncini e Karim Tonelli sulla diminuzione delle spese per la. La lista civica Per Montecatini, il Pd e il Movimento Cinque Stelle, “in seguito al dibattito avvenuto durante l’ultimo consiglio sulla presunta riduzione del fondo dedicato all’ordine pubblico e alla, vogliono esprimere alcune doverose precisazioni. Quanto dichiarato dal gruppo Lega differisce completamente dalla realtà dei fatti, sono i dati oggettivi che lo dimostrano. Per valutare correttamente l’andamento della spesa per la, è importante confrontare dati omogenei, cioè le somme stanziate nella missione 3 ’Ordine pubblico e’ nei vari bilanci.