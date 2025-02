Ilrestodelcarlino.it - Rimonta della Cbf Balducci. Risale la china fino al successo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

itas trentino 2 cbf3 ITAS TRENTINO: Prandi 4, Kosareva 17, Marconato 11, Weske 16, Giuliani 5, Molinaro 12, Fiori (L), Ristori 3, Zojzi 3, Bassi 1, Pizzolato, Batte. Non entrate: Iob, Zeni (L). All.: Parusso. CBFHR MACERATA: Bonelli 1, Battista 10, Caruso 1, Decortes 26, Bulaich Simian 10, Mazzon 15, Bresciani (L), Fiesoli 8, Busolini 6, Morandini, Allaoui. Non entrate: Sanguigni, Fabbroni, Orlandi. All.: Lionetti. Arbitri: Cecconato, Pazzaglini. Parziali: 25-21 25-23 21-25 15-25 8-15.Cbfa Trento: sotto 2-0 e 12-9 nel terzo set,laaldominando la gara da quel momento in poi sul difficile campo dell’Itas, nella prima giornataPool PromozioneA2 Tigotà di volley femminile. Le maceratesi forniscono una prova in crescendo nei fondamentali, specialmente al servizio e in muro-difesa.