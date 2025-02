Ilrestodelcarlino.it - Rimini, aggredito nel supermercato: l’ex della fidanzata lo riempie di botte

, 17 febbraio 2025 – Lui scopre dove lavora il nuovo fidanzato delmoglie, si presenta ale lodi. È successo pochi giorni fa al Conad di via Pintor, davanti all’ospedale. La vittima dell’aggressione è un 33enne di San Giovanni in Marignano, che lavora come banconista nel. L’episodio è accaduto intorno alle 14,30. Il 33enne stava lavorando in magazzino, quando i colleghi lo chiamano all’interfono: “Vieni al banco dei salumi, c’è una persona che chiede di te”. Il ragazzo lascia il magazzino, arriva in reparto e lì, con grande stupore, trova ad aspettarlomaritodonna che sta frequentando. L’uomo, senza dire una parola, si avventa contro il 33enne e lo colpisce in pieno volto con un pugno. Il giovane cade a terra, stordito dalla violenza del colpo.