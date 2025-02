Iodonna.it - Rigorosi e tradizionali. Un tempo solo protagonisti dell’outfit da ufficio, con alcuni trucchi sono perfetti per ogni occasione

Leggi su Iodonna.it

I pantaloni grigi eleganti nonassolutamente indicatiper l’. Basta seguiredi stile per indossarli in tutte le occasioni, aetà. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi.Bomber in pelle e mocassiniA 20 anniPer donare un tocco “young” al look, basta abbinare il modello più up-to-date, maschile, ampio e con le pinces frontali, alla giacca del momento. Leggi anche › In rispolvero. Come svecchiare i pantaloni grigi eleganti a 20, 30, 40, 50 e 60 anni Blusa con dettagli e cappotto classicoA 30 anniUna blusa dal dettaglio inaspettato, il cappotto classico nel colore cioccolato di tendenza, e delle scarpe rosse vivaci.Trench e stivali al ginocchioA 40 anniPer colpire nel segno del glamour, meglio optare per pantaloni grigi effetto grafite, più scuri del solito, da mixare con pullover e top nella tonalità più chiara.