Riforma della giustizia, Musk applaude Meloni su X

«Bravo!». Così Elonha commentato il post di un utente di X (Mario Nawfal, fondatore dell’incubatore d’impresa IBC Group) che sulla piattaforma ha elogiato Giorgiaperché la premier italiana «sta spingendo per unastorica per separare la carriera di giudici e pubblici ministeri, sostenendo che accelererà i processi e renderà il sistema più imparziale». Nel post condiviso e applaudito dasi legge poi che «i tribunali italiani sono tra i più lenti in Europa, con casi che richiedono quattro volte più tempomedia Ue» e che «per decenni, giudici e pubblici ministeri hanno operato come una forza politica intoccabile, resistendo a rendere conto delle proprie responsabilità».Bravo! https://t.co/tnzSt43RqX— Elon(@elon) February 17, 2025Articolo completo:su X dal blog Lettera43