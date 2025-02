Lanazione.it - Riflettori sul distretto parallelo e sui controlli

Leggi su Lanazione.it

Nella sala polivalente della Provincia, in via Ricasoli 17, oggi alle 18 tavola rotonda su "Lavoro sicuro e" promossa da Erica Mazzetti, deputata pratese di Forza Italia e dal consigliere provinciale Lorenzo Santi. Con loro partecipano Aldo Milone (ex assessore), Renzo Berti (responsabile Piano Lavoro sicuro della Regione Toscana dal 2014), Fabia Romagnoli (vicepresidente Confindustria Toscana nord), Leandro Vannucci (Cna Toscana Centro), Stefano Crestini (Confartigianato Prato), Paola Aiazzi (Ordine Consulenti lavoro), Marco Dominici (Palazzo professioni di Prato), Fabio Franchi (segretario Cisl), Giovanni Santi (Cgil), Vladimiro d’Agostino (Confcooperative Toscana nord). Modera l’incontro il caporedattore de La Nazione Luigi Caroppo. Erica Mazzetti ha acceso sempre isulla pericolosità del cosidettoed ha accentuato la forza deltradizionale pratese fatto di eccellenze, sicurezza e rispetto delle normative, faro nel mondo produttivo tessile.