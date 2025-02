Anteprima24.it - Rifiuti tessili nel parco del Vesuvio, due persone denunciate

Tempo di lettura: 2 minutiAbbandonano diderivanti dalle loro attività nel campo tessile nelle aree protette delnazionale del: due titolari di altrettanti opifici denunciati nel Napoletano. È il frutto di una serie di attività portate avanti dai carabinieri forestali delper contrastare i crimini ambientali, in particolar modo gli sversamenti die gli smaltimenti illeciti da parte delle aziende. Nello specifico i militari di Ottaviano hanno denunciato due, entrambe titolari di opificiad Ottaviano e a San Giuseppe Vesuviano., appurando che avrebbero abbandonato abusivo, in aree periurbane ed agricole trasformandole in vere e proprie “discariche”, gli scarti di lavorazione, in modo da risparmiare sui costi che avrebbero invece dovuto sostenere per il regolare smaltimento.